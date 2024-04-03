Учеников младших классов в Беларуси будут учить нравственности

Программа рассчитана на 69 часов: в том числе 34 часа во втором классе и 35 — в третьем. На факультатив отведено по 1 часу в неделю.
Как отметили в Минобре, программа занятий направлена «на создание условий для формирования у учащихся представлений о нравственных основах общения, развитие нравственных чувств (совестливости, сочувствия и сопереживания, любви, доверия и расположения к людям, долга и др.), воспитание высоких моральных качеств (доброты, милосердия, честности, справедливости, скромности и деликатности, трудолюбия и пр.), формирование норм поведения (вежливости, тактичности, человеческого достоинства, уважения к старшим, соблюдение правил этикета».
Делать это будут с помощью произведений детской литературы, мультфильмов, музыкальных произведений, пословиц и поговорок.
В составе программы восемь модулей, среди них «С чего начинается Родина?», «Добрыми делами мы наполним мир», «Азбука нравственности в семье» и «Человек трудом славится».