Учеников младших классов в Беларуси будут учить нравственности

Как отметили в Минобре, программа занятий направлена «на создание условий для формирования у учащихся представлений о нравственных основах общения, развитие нравственных чувств (совестливости, сочувствия и сопереживания, любви, доверия и расположения к людям, долга и др.), воспитание высоких моральных качеств (доброты, милосердия, честности, справедливости, скромности и деликатности, трудолюбия и пр.), формирование норм поведения (вежливости, тактичности, человеческого достоинства, уважения к старшим, соблюдение правил этикета».