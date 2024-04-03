На ремонт Кузнецкого моста в Кемерове потратят 55 млн рублей

Согласно документам, подрядчик должен будет отремонтировать подмостовую зону, привести в порядок перила и пролётные строения, а также заменить разделительные бордюры. Подрядчик пока не найден, последний день подачи заявок — 11 апреля. Работы должны быть закончены 30 сентября 2024 года. Ремонт моста будет проводиться в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».