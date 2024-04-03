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На ремонт Кузнецкого моста в Кемерове потратят 55 млн рублей

Работы по ремонту моста должны быть закончены осенью 2024 года.

Власти Кемерова планируют потратить 55 млн рублей на ремонт Кузнецкого моста. Об этом сообщает портал А42.

Согласно документам, подрядчик должен будет отремонтировать подмостовую зону, привести в порядок перила и пролётные строения, а также заменить разделительные бордюры. Подрядчик пока не найден, последний день подачи заявок — 11 апреля. Работы должны быть закончены 30 сентября 2024 года. Ремонт моста будет проводиться в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Ранее мы сообщали, что от кемеровчан поступило много предложений по организации дорожного движения на Кузбасском мосту,