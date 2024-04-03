В Петербурге задерживают и отменяют поезда: причины

«Сегодня, 3 апреля, в 03:42 на Финляндском направлении Октябрьской железной дороги из-за образования наледи на проводах контактной сети поезда следуют с задержками и прибывают в пункт назначения с опозданием», — говорится в сообщении.
Пассажирам, которые купили билеты на поезда, рекомендуют ознакомиться с актуальным расписанием. Издание «Мойка 78» уточняет, что сотрудники принимают все необходимые меры, чтобы сократить время задержки и восстановить график движения. Стоит отметить, что 3 апреля в Северной столице и Ленинградской области ожидается гололедица и мокрый снег.
Напомним, что «Ласточка» из Петербурга в Выборг в начале 2024 года перевезла больше миллиона человек.