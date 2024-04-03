В Молдове началась подготовка к празднованию 79-летия Победы в Великой Отечественной войне

КИШИНЕВ, 3 апр — Sputnik. В Молдове стартовала подготовка к торжествам, приуроченным к 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 80-й годовщине освобождения Молдовы от фашизма.
Об этом в ходе пресс-конференции на мемориальном комплексе «Вечность» в Кишиневе сообщил глава Национального координационного комитета «Победа» Алексей Петрович.
«Приглашаем всех граждан нашей страны к участию в масштабных праздничных акциях — “Бессмертный полк” и “Марш Победы”, которые пройдут 9 мая, и на Марш освобождения, запланированный на 24 августа», — заявил Петрович.
Он призвал все здоровые общественно-политические силы страны поддержать это приглашение, почтить подвиг героев и освободителей и пройти под единым знаменем Победы без партийной символики.
О своем участии в тожественных мероприятиях объявила Партия социалистов. Член Исполкома ПСРМ, председатель «Молодой гвардии», замглавы Международного движения «Волонтеры Победы» в Молдове Екатерина Медведева отметила, что Марш Победы — «это символ мира и героизма».