Они не могут больше терпеть: челябинский пасечник рассказал, зачем весной отпускает пчел на прогулку

В Челябинской области аномально теплая погода, из спячки вышли медведи. А для пчеловодов настало время отправить своих крылатых подопечных на первый весенний облет. Зачем это нужно, рассказал пасечник Сергей Журманов.
В интервью Hornews.com пчеловод объяснил, что зимой пчелы не спят. Они питаются собранными за лето медом и пергой, сбиваются в большой ком вокруг матки и согревают ее. При этом отходы внутри улья не копятся.
— Пчелы в улье всю зиму едят, а в туалет не ходят. Устройство кишечника позволяет им не опорожняться всю зиму, — говорит Сергей Журманов. — Но чем раньше пчела это сделает, тем лучше. Если облет задерживается, пчелы загрязнят улей, что приводит к болезням.
Чтобы вовремя выгулять пчел, пасечник еще ранней весной убирает снег вокруг ульев: приземлившаяся в сугроб пчела может погибнуть.
После первого облета насекомые с облегчением прячутся обратно в свои жилища. Меда ждать еще долго. Он появится лишь в мае, когда зацветет много растений.