Они не могут больше терпеть: челябинский пасечник рассказал, зачем весной отпускает пчел на прогулку

— Пчелы в улье всю зиму едят, а в туалет не ходят. Устройство кишечника позволяет им не опорожняться всю зиму, — говорит Сергей Журманов. — Но чем раньше пчела это сделает, тем лучше. Если облет задерживается, пчелы загрязнят улей, что приводит к болезням.