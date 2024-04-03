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Они не могут больше терпеть: челябинский пасечник рассказал, зачем весной отпускает пчел на прогулку

В Челябинской области пасечники начали выгуливать пчел.

Источник: Комсомольская правда

В Челябинской области аномально теплая погода, из спячки вышли медведи. А для пчеловодов настало время отправить своих крылатых подопечных на первый весенний облет. Зачем это нужно, рассказал пасечник Сергей Журманов.

В интервью Hornews.com пчеловод объяснил, что зимой пчелы не спят. Они питаются собранными за лето медом и пергой, сбиваются в большой ком вокруг матки и согревают ее. При этом отходы внутри улья не копятся.

— Пчелы в улье всю зиму едят, а в туалет не ходят. Устройство кишечника позволяет им не опорожняться всю зиму, — говорит Сергей Журманов. — Но чем раньше пчела это сделает, тем лучше. Если облет задерживается, пчелы загрязнят улей, что приводит к болезням.

Чтобы вовремя выгулять пчел, пасечник еще ранней весной убирает снег вокруг ульев: приземлившаяся в сугроб пчела может погибнуть.

После первого облета насекомые с облегчением прячутся обратно в свои жилища. Меда ждать еще долго. Он появится лишь в мае, когда зацветет много растений.

флора и фауна