По квартирам воронежцев стали ходить лжекоммунальщики

Об этом 3 апреля местных жителей предупредили в «РВК-Воронеж».
Горожане пожаловались в службу водоканала, что к ним приходят представители коммунальных служб с предложением проверить приборы учета холодной воды и заменить их. Во время таких «проверок» лжекоммунальщики срывают пломбы, которые затем настаивают восстановить за деньги.
В «РВК-Воронеж» очередной раз предупредили, что проводить проверку счетчиков могут только аккредитованные организации, а представители воронежского Росводоканала не ходят по квартирам и не занимаются обходом жилых помещений. Поверку счетчиков и их замену РВК проводит по предварительной заявке.
У каждого сотрудника водоканала имеется удостоверение. Уточнить информацию о поверке счетчиков можно по телефону: