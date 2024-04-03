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По квартирам воронежцев стали ходить лжекоммунальщики

Псевдокоммунальщики представляются сотрудниками фирм, обслуживающих приборы учета воды. Они срывают пломбы со счетчиков и требуют деньги за их восстановление.

Источник: МК.RU Воронеж

Об этом 3 апреля местных жителей предупредили в «РВК-Воронеж».

Горожане пожаловались в службу водоканала, что к ним приходят представители коммунальных служб с предложением проверить приборы учета холодной воды и заменить их. Во время таких «проверок» лжекоммунальщики срывают пломбы, которые затем настаивают восстановить за деньги.

В «РВК-Воронеж» очередной раз предупредили, что проводить проверку счетчиков могут только аккредитованные организации, а представители воронежского Росводоканала не ходят по квартирам и не занимаются обходом жилых помещений. Поверку счетчиков и их замену РВК проводит по предварительной заявке.

У каждого сотрудника водоканала имеется удостоверение. Уточнить информацию о поверке счетчиков можно по телефону: 8 (473) 206−77−06.

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