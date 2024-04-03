По квартирам воронежцев стали ходить лжекоммунальщики

В «РВК-Воронеж» очередной раз предупредили, что проводить проверку счетчиков могут только аккредитованные организации, а представители воронежского Росводоканала не ходят по квартирам и не занимаются обходом жилых помещений. Поверку счетчиков и их замену РВК проводит по предварительной заявке.