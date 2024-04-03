Улучшение Дона — приоритет: жители Ростовской области голосуют за объекты благоустройства

Голосование длится уже две недели. По предварительным результатам в Ростове-на-Дону лидирует общественная территория расположенная по улице Зорге. За ее преображение отдали свои голоса уже больше 10,6 тысячи горожан. По словам общественников, территория по улице Зорге перспективная и нуждается в благоустройстве. Сейчас на этом месте находится только тротуар. Если территория по итогам голосования соберет наибольшее количество голосов, то на этом месте появятся обустроенные пешеходные дорожки, лавочки и урны, а также новые деревья, кустарники и цветочные клумбы.