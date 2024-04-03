Улучшение Дона — приоритет: жители Ростовской области голосуют за объекты благоустройства

В Ростовской области активно идет Всероссийское голосование за выбор объектов благоустройства. Мероприятие проходит в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», созданного по решению Президента Российской Федерации. В ходе голосования жители донского региона выберут территории, которые на их взгляд нуждаются в улучшении.
ДОНЧАНЕ АКТИВНО ВЫБИРАЮТ.
Голосование длится уже две недели. По предварительным результатам в Ростове-на-Дону лидирует общественная территория расположенная по улице Зорге. За ее преображение отдали свои голоса уже больше 10,6 тысячи горожан. По словам общественников, территория по улице Зорге перспективная и нуждается в благоустройстве. Сейчас на этом месте находится только тротуар. Если территория по итогам голосования соберет наибольшее количество голосов, то на этом месте появятся обустроенные пешеходные дорожки, лавочки и урны, а также новые деревья, кустарники и цветочные клумбы.
Кроме того, в Новочеркасске за минувшие дни голосования по числу голосов лидирует общественная территория в районе проспекта Баклановского. Она находится рядом с памятником солдатам правопорядка. За нее проголосовали больше 2,8 тысячи местных жителей. На участке планируется выполнить озеленение, установить освещение, новые скамейки и урны, а также детскую площадку для активных игр.
В Таганроге за 14 дней голосования более 2,6 тысячи жителей выбрали благоустройство сквера «Школьный», который находится на улице Москатова. В настоящее время на территории нет лавочек, урн и освещения. В этом микрорайоне сквер является единственным общественным пространством в микрорайоне. Если территория станет победителем, то ее сделают комфортной для прогулок и отдыха горожан. Планируется также установить спортивную и детские площадки, а также автополив для деревьев.
Кроме того, активно голосуют и жители Советского сельского поселения. Так, больше 1,6 тысячи дончан уже выбрали общественную территорию, нуждающуюся в благоустройстве. На сегодняшний день наибольшее количество жителей проголосовали за общественную территорию от улицы Д. Неживясовой до 33-й Гвардейской в станице Советской. Она прилегает к центральной районной больнице.
ЗАИНТЕРЕСОВАНОСТЬ ЖИТЕЛЕЙ.
По словам заместителя губернатора Игоря Сорокина, показатель по вовлечению граждан в вопросы городской среды ежегодно только увеличивается. Это говорит о большой заинтересованности людей в выборе новых мест для благоустройства.
— С начала голосования более 240 тысяч человек уже сделали свой выбор, — добавил замглавы региона.
Напомним, что голосование продлится до 30 апреля. Каждый желающий сможет выбрать территорию на сайте 61.gorodsreda.ru. Отметим, что отдать свой голос за парк, сквер или иную общественную территорию, расположенную в своем населенном пункте или районе могут жители Ростовской области старше 14 лет. Территории, которые смогут набрать наибольшее число голосов, попадут в адресный перечень территорий для благоустройства в последующие годы.