Град, дожди и плюс 20: какая погода ждет Казахстан в ближайшие дни

АСТАНА, 3 апр — Sputnik. Казгидромет публикует прогноз погоды в Казахстане на ближайшие три дня,
На севере, востоке, в центре республики ожидается прекращение осадков и повышение температуры воздуха, говорят синоптики.
«Большая часть территории республики все еще будет находиться под влиянием обширного антициклона, с которым на севере, востоке и в центре страны ожидается погода преимущественно без осадков, а также прогнозируется постепенное повышение температуры воздуха днем до 15−20 тепла», — сообщает Казгидромет.
На остальной территории Казахстана под влиянием фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды: пройдут дожди, усилится ветер.
Ночью в горных районах юго-востока Казахстана прогнозируют осадки (дождь с переходом в снег), 6 апреля на юге и юго-востоке страны ожидаются сильные дожди, грозы, град и шквалистый ветер.
По Казахстану в ночные и утренние часы ожидается туман.