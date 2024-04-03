Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Град, дожди и плюс 20: какая погода ждет Казахстан в ближайшие дни

На большей части Казахстана ожидается потепление, также прогнозируется туман.

Источник: Reuters

АСТАНА, 3 апр — Sputnik. Казгидромет публикует прогноз погоды в Казахстане на ближайшие три дня, 4—6 апреля 2024 года.

На севере, востоке, в центре республики ожидается прекращение осадков и повышение температуры воздуха, говорят синоптики.

«Большая часть территории республики все еще будет находиться под влиянием обширного антициклона, с которым на севере, востоке и в центре страны ожидается погода преимущественно без осадков, а также прогнозируется постепенное повышение температуры воздуха днем до 15−20 тепла», — сообщает Казгидромет.

На остальной территории Казахстана под влиянием фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды: пройдут дожди, усилится ветер.

Ночью в горных районах юго-востока Казахстана прогнозируют осадки (дождь с переходом в снег), 6 апреля на юге и юго-востоке страны ожидаются сильные дожди, грозы, град и шквалистый ветер.

По Казахстану в ночные и утренние часы ожидается туман.