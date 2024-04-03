Град, дожди и плюс 20: какая погода ждет Казахстан в ближайшие дни

«Большая часть территории республики все еще будет находиться под влиянием обширного антициклона, с которым на севере, востоке и в центре страны ожидается погода преимущественно без осадков, а также прогнозируется постепенное повышение температуры воздуха днем до 15−20 тепла», — сообщает Казгидромет.