Град — лишь один из сюрпризов погоды. Большой фоторепортаж «Фонтанки»

Сложную погоду принес циклон «Патриция». Кроме града, в прогнозе ледяной дождь (в Выборге он уже был), гололёд, снег. Сильный ветер дует со вчерашнего вечера. И это ещё не все странности — смотрите карту, которую главный синоптик Александр Колесов предлагает сохранять на память, потому что «когда такое еще у нас будет».