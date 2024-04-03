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Град — лишь один из сюрпризов погоды. Большой фоторепортаж «Фонтанки»

В Петербурге прошёл град.

Сейчас в Ричмонде: +12° 3 м/с 88% 745 мм рт. ст. +13°
15

Сильный град в Петербурге — редкое явление и после тёплого марта и жаркого 1 апреля особенно удивляет.

Читатели «Фонтанки» прислали множество фотографий и видео.

Град прошёл в нескольких центральных районах города и сопровождался грозой.

Сложную погоду принес циклон «Патриция». Кроме града, в прогнозе ледяной дождь (в Выборге он уже был), гололёд, снег. Сильный ветер дует со вчерашнего вечера. И это ещё не все странности — смотрите карту, которую главный синоптик Александр Колесов предлагает сохранять на память, потому что «когда такое еще у нас будет».