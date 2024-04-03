Путин присвоил звание Героя России космонавту из Новосибирска Анне Кикиной

Напомним, Анна Кикина стала единственной российской женщиной-космонавтом в экипаже миссии Crew-5. Экспедиция длилась 157 суток или пять месяцев. Ранее Анна окончила академию водного транспорта с дипломом инженера-гидротехника. Однако позже переехала в Республику Алтай и начала заниматься спортом. Параллельно с этим девушка работала на музыкальной радиостанции. С космосом свою жизнь Анна связала случайно: услышала об открытом наборе и поняла, что всю жизнь этого хотела.