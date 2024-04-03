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В Ростовской области на 3 месяца ограничат проезд большегрузов

Ростовская область, 3 апреля 2024. DON24.RU. В Ростовской области с 20 мая по 31 августа ограничат движение большегрузов. Об этом сообщили в министерстве транспорта Ростовской области.

«Ограничения вступают в силу при значениях дневной температуры воздуха свыше 32 (по данным Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды)», — сообщает источник.

Дороги закрывают для обеспечения их сохранности и снижения рисков разрушения дорожного покрытия. Движение большегрузам разрешат с 22:00 до 10:00.

В ведомстве сообщили о том, что ограничение движения не распространяется на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные, на перевозку грузов, необходимых для ликвидации происшествий, на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ.