В Ростовской области на 3 месяца ограничат проезд большегрузов

В ведомстве сообщили о том, что ограничение движения не распространяется на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные, на перевозку грузов, необходимых для ликвидации происшествий, на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ.