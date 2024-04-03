В Ростовской области на 3 месяца ограничат проезд большегрузов

«Ограничения вступают в силу при значениях дневной температуры воздуха свыше 32 (по данным Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды)», — сообщает источник.
Дороги закрывают для обеспечения их сохранности и снижения рисков разрушения дорожного покрытия. Движение большегрузам разрешат с 22:00 до 10:00.
В ведомстве сообщили о том, что ограничение движения не распространяется на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные, на перевозку грузов, необходимых для ликвидации происшествий, на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ.