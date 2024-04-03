Похолодание ожидает воронежцев к концу недели

4 апреля облачно, днём начнётся дождь. Осадки будут идти до ночи следующего дня. Порывы юго-западного ветра составят 8−13 м/с. Температура ночью продержится на отметке +7°, днём — +16°. 5 апреля облачно с прояснениями. Сутки будет идти дождь. Скорость северо-западного ветра продержится на отметке 7−12 м/с. Ночью температура опустится до +4°, днём потеплеет до +9°. В воскресенье в город вновь вернётся тепло — синоптики прогнозируют около +17°.