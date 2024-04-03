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Похолодание ожидает воронежцев к концу недели

Данные регионального гидрометцентра.

Сейчас в Ричмонде: +12° 3 м/с 88% 745 мм рт. ст. +13°
Источник: АиФ Воронеж

В конце рабочей недели похолодает до +4°, данные регионального гидрометцентра.

4 апреля облачно, днём начнётся дождь. Осадки будут идти до ночи следующего дня. Порывы юго-западного ветра составят 8−13 м/с. Температура ночью продержится на отметке +7°, днём — +16°. 5 апреля облачно с прояснениями. Сутки будет идти дождь. Скорость северо-западного ветра продержится на отметке 7−12 м/с. Ночью температура опустится до +4°, днём потеплеет до +9°. В воскресенье в город вновь вернётся тепло — синоптики прогнозируют около +17°.