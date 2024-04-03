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Врачи и риелторы вошли в топ дефицитных специалистов Кубани

На Кубани назвали самых дефицитных специалистов в марте.

Источник: Комсомольская правда

Врачи и риелторы вошли в топ дефицитных специалистов Кубани в марте. Результаты исследования приводят аналитики сервиса по поиску работы hh.ru.

Агенты по недвижимости остались на прежней позиции. В рейтинге дефицитности поднялись дворники, вытеснив токарей из тройки лидеров.

Дефицит кадров усиливается в сфере розничной торговли. Несколько профессий вошли в рейтинг дефицитности. Это, в частности, администратор магазина, продавец-консультант и торговый представитель. В медицине в настоящее время не хватает и врачей, и медсестер с медбратьями.

В списке дефицитных работников отмечены токари, операторы call-центров, уборщицы, швеи, операторы станков ЧПУ, повара, фармацевты, автослесари, агрономы, слесари, сантехники, монтажники, автомойщики, операторы производственной линии.

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