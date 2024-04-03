Предприниматели получат налоговые льготы за новые рабочие места

В частности, субъектам предпринимательства из регионов (кроме Ташкента), включенным в Программу «20 тысяч предпринимателей — 500 тысяч квалифицированных специалистов» на основании «договоров о сотрудничестве», предоставляется рассрочка по уплате:
акцизного налога;
налога на прибыль (за исключением налога на прибыль у источника выплаты);
налога за пользование недрами;
специального рентного налога на добычу полезных ископаемых;
налога за пользование водными ресурсами;
налога на имущество;
земельного налога;
социального налога;
налога с оборота.
Срок льготы зависит от количества созданных данными субъектами новых рабочих мест:
до трех месяцев — при создании от 51 до 100 новых рабочих мест;
до шести месяцев — при создании от 101 до 200 новых рабочих мест;
до двенадцати месяцев — при создании свыше 200 новых рабочих мест..
Также до 1 января 2025 года субъекты предпринимательства, включенные в Программу «20 тысяч предпринимателей — 500 тысяч квалифицированных специалистов», уплачивают налог на имущество юридических лиц и земельный с юридических лиц по ставкам, сниженным на:.
50% от установленной налоговой ставки — при создании от 51 до 100 новых рабочих мест;
75% от установленной налоговой ставки — от 101 до 200 новых рабочих мест;
при создании свыше 200 новых рабочих мест — освобождаются от уплаты этих налогов.
Льготы можно получить при условии, если граждане, включенные в «Единый реестр социальной защиты», будут трудоустроены не менее одного года с ежемесячной зарплатой не менее одного МРОТ. И их доля в общей численности работников должна составлять не менее 20%.