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Предприниматели получат налоговые льготы за новые рабочие места

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. 2 апреля президент подписал закон о поправках в Налоговый кодекс. Они направлены на сокращение бедности и предусматривают сниженные налоговые ставки, освобождение от уплаты или рассрочку по видам налогов за созданные новые рабочие места, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

В частности, субъектам предпринимательства из регионов (кроме Ташкента), включенным в Программу «20 тысяч предпринимателей — 500 тысяч квалифицированных специалистов» на основании «договоров о сотрудничестве», предоставляется рассрочка по уплате:

акцизного налога;

налога на прибыль (за исключением налога на прибыль у источника выплаты);

налога за пользование недрами;

специального рентного налога на добычу полезных ископаемых;

налога за пользование водными ресурсами;

налога на имущество;

земельного налога;

социального налога;

налога с оборота.

Срок льготы зависит от количества созданных данными субъектами новых рабочих мест:

до трех месяцев — при создании от 51 до 100 новых рабочих мест;

до шести месяцев — при создании от 101 до 200 новых рабочих мест;

до двенадцати месяцев — при создании свыше 200 новых рабочих мест..

Также до 1 января 2025 года субъекты предпринимательства, включенные в Программу «20 тысяч предпринимателей — 500 тысяч квалифицированных специалистов», уплачивают налог на имущество юридических лиц и земельный с юридических лиц по ставкам, сниженным на:.

50% от установленной налоговой ставки — при создании от 51 до 100 новых рабочих мест;

75% от установленной налоговой ставки — от 101 до 200 новых рабочих мест;

при создании свыше 200 новых рабочих мест — освобождаются от уплаты этих налогов.

Льготы можно получить при условии, если граждане, включенные в «Единый реестр социальной защиты», будут трудоустроены не менее одного года с ежемесячной зарплатой не менее одного МРОТ. И их доля в общей численности работников должна составлять не менее 20%.