Воспитатель нижегородского детского сада выиграла 10 млн рублей

Мария Шишова из Нижнего Новгорода выиграла в лотерею 10 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба гослотереи «Столото».
Билет моментальной лотереи ей подарил любимый мужчина Алексей Смирнов. На оформление выигрыша в лотерейный центр в Москву пара приехала вместе.
«8 марта мы ждали гостей. Чтобы накрыть праздничный стол, пошли по магазинам за продуктами. Продавец на кассе предложила купить билет моментальной лотереи. Я отказалась, а Леша настойчиво решил взять один, — вспоминает нижегородка. — Разглядывали билет не один раз. Я была беспредельно счастлива».
Мария почти 20 лет работает воспитателем в детсаду. Алексей — строитель. Вместе будущие супруги любят ездить на рыбалку и собирать в лесу грибы.
На выигранные деньги победительница приобретет недалеко от города земельный участок и исполнит свое желание построит дом.
Кстати, Мария и Алексей познакомились 4 года назад в одной соцсети. В скором времени влюбленные планируют пожениться.
Ранее нижегородец получил подарок от тёщи и стал миллионером.