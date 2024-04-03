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Воспитатель нижегородского детского сада выиграла 10 млн рублей

Ей купил счастливый лотерейный билет возлюбленный.

Источник: Время

Мария Шишова из Нижнего Новгорода выиграла в лотерею 10 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба гослотереи «Столото».

Билет моментальной лотереи ей подарил любимый мужчина Алексей Смирнов. На оформление выигрыша в лотерейный центр в Москву пара приехала вместе.

«8 марта мы ждали гостей. Чтобы накрыть праздничный стол, пошли по магазинам за продуктами. Продавец на кассе предложила купить билет моментальной лотереи. Я отказалась, а Леша настойчиво решил взять один, — вспоминает нижегородка. — Разглядывали билет не один раз. Я была беспредельно счастлива».

Мария почти 20 лет работает воспитателем в детсаду. Алексей — строитель. Вместе будущие супруги любят ездить на рыбалку и собирать в лесу грибы.

На выигранные деньги победительница приобретет недалеко от города земельный участок и исполнит свое желание построит дом.

Кстати, Мария и Алексей познакомились 4 года назад в одной соцсети. В скором времени влюбленные планируют пожениться.

Ранее нижегородец получил подарок от тёщи и стал миллионером.

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