Воспитатель нижегородского детского сада выиграла 10 млн рублей

«8 марта мы ждали гостей. Чтобы накрыть праздничный стол, пошли по магазинам за продуктами. Продавец на кассе предложила купить билет моментальной лотереи. Я отказалась, а Леша настойчиво решил взять один, — вспоминает нижегородка. — Разглядывали билет не один раз. Я была беспредельно счастлива».