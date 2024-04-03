В Заельцовском бору Новосибирска не нашли медведя, а также его следов. Об этом сообщил министр Министерства природы области Евгений Шестернин.
«Следов медведя в Заельцовском бору нет. На деревьях тоже. Как и рядом», — написал он в своем telegram-канале.
Шестернин предположил, что очевидец мог перепутать медведя с человеком.
«Все же пусть лучше блики весеннего солнца игриво и шуточно исказят силуэт человека в медвежий, чем голодное медвежье затмение навсегда исказит контуры человека», — отметил министр.
Напомним, после появления информации о медведе в бору, специалисты Минприроды оцепили территорию. О животном сообщил очевидец, когда прогуливался со своей собакой.