Движение поездов на участке Дагомыс-Сочи восстановили после схода оползня

Движение поездов на участке Дагомыс-Сочи восстановили. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.
«В 11:00 на участке Дагомыс-Сочи восстановлено движение по обоим путям», — говорится в сообщении.
Напомним, грунт сошел на железную дорогу в ночь на 3 апреля. Оползневый процесс активизировался на 1955-м километре участка Дагомыс-Сочи. Тонны грязи и части бетонных конструкций обрушились на опорную стену и ж/д пути из-за коммунальной аварии.
Из-за оползня повредило 20 метров подпорной стены и контактной сети. Специалисты прибыли на место для устранения последствий. На это время движение поездов и электричек организовали по одному пути.
«На СКЖД для ликвидации последствий нештатной ситуации был создан оперативный штаб. К работам привлекли 75 специалистов, экскаваторы и другую технику. В результате в сжатые сроки удалось восстановить контактную сеть и расчистить железнодорожное полотно», — сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.
В настоящее время специалисты продолжают расчищать территорию вблизи ж/д путей. Угроз жителям и их домам нет.