В УрФУ ввели гибридный формат учебы после теракта в «Крокусе»

«При наличии в расписании учебных занятий “гибридных дней” (в основном лекционных занятий) разрешить студентам дистанционный формат работы», — говорится в документе.
Отмечается, что новый режим вводится для студентов, которые не смогут посещать занятия по уважительной причине. Кроме того, в УрФУ должны подобрать аудитории для проведения гибридных занятий.
Ректорат Уральского федерального университета рекомендовал институтам вуза перевести занятия студентов в гибридный формат после теракта в Crocus City Hall. В первые дни после трагедии на дистант перешли и другие вузы в Екатеринбурге.