Горбольница № 7 на Юнусабаде скоро получит новый корпус

На сессии кенгаша народных депутатов 3 апреля Шавкат Мирзиёев особое внимание уделил Юнусабадскому району столицы, отметив, что здесь, как и в целом по Ташкенту, произошли большие изменения.
В частности, за последние семь-восемь лет в инфраструктуру района вложены 1,7 миллиарда долларов иностранных инвестиций, число объектов торговли и сервиса увеличилось на 3,5 тысячи, а количество рабочих мест — на 20 тысяч.
На Юнусабаде построены новые дома на 6 тысяч квартир, в трех вновь открытых университетах создано 8 тысяч новых студенческих мест. А по количеству частных детских садов, школ и больниц Юнусабад стал одним из ведущих районов столицы..
Также президент затронул вопрос, актуальный для жителей Юнусабадского района, — строительство нового корпуса на 200 коек для городской больницы № 7. Он отметил, что этот процесс слишком затянулся, занимает слишком много времени. Президент поручил чиновникам ускорить строительство и ввод в эксплуатацию нового корпуса больницы.
Отмечено, что на 4,7 гектара земли, которые будут освобождены после ввода в эксплуатацию нового здания, корейские инвесторы на основе ГЧП инициируют строительство современной многопрофильной клиники на 420 коек. Стоимость проекта — 160 миллионов долларов.
Напомним, что указом президента о мерах по социально-экономическому развитию Ташкента до 2030 года предусмотрена трансформация социальной инфраструктуры столицы. В том числе — строительство двух многопрофильных больниц и 35 новых поликлиник.