Горбольница № 7 на Юнусабаде скоро получит новый корпус

Также президент затронул вопрос, актуальный для жителей Юнусабадского района, — строительство нового корпуса на 200 коек для городской больницы № 7. Он отметил, что этот процесс слишком затянулся, занимает слишком много времени. Президент поручил чиновникам ускорить строительство и ввод в эксплуатацию нового корпуса больницы.