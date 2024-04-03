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Горбольница № 7 на Юнусабаде скоро получит новый корпус

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Президент поручил ускорить строительство нового корпуса городской больницы № 7 в Юнусабадском районе, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

На сессии кенгаша народных депутатов 3 апреля Шавкат Мирзиёев особое внимание уделил Юнусабадскому району столицы, отметив, что здесь, как и в целом по Ташкенту, произошли большие изменения.

В частности, за последние семь-восемь лет в инфраструктуру района вложены 1,7 миллиарда долларов иностранных инвестиций, число объектов торговли и сервиса увеличилось на 3,5 тысячи, а количество рабочих мест — на 20 тысяч.

На Юнусабаде построены новые дома на 6 тысяч квартир, в трех вновь открытых университетах создано 8 тысяч новых студенческих мест. А по количеству частных детских садов, школ и больниц Юнусабад стал одним из ведущих районов столицы..

Также президент затронул вопрос, актуальный для жителей Юнусабадского района, — строительство нового корпуса на 200 коек для городской больницы № 7. Он отметил, что этот процесс слишком затянулся, занимает слишком много времени. Президент поручил чиновникам ускорить строительство и ввод в эксплуатацию нового корпуса больницы.

Отмечено, что на 4,7 гектара земли, которые будут освобождены после ввода в эксплуатацию нового здания, корейские инвесторы на основе ГЧП инициируют строительство современной многопрофильной клиники на 420 коек. Стоимость проекта — 160 миллионов долларов.

Напомним, что указом президента о мерах по социально-экономическому развитию Ташкента до 2030 года предусмотрена трансформация социальной инфраструктуры столицы. В том числе — строительство двух многопрофильных больниц и 35 новых поликлиник.