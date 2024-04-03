Клещи в Ленинградской области и в Петербурге проснулись рано. Уже более 30 пострадавших

В Петербурге и Ленинградской области клещи перезимовали в комфорте благодаря снежной зиме. И проснулись успешно — снег сошел быстро и рано. В результате уже 17 марта в Ленинградской области зарегистрирован первый укус, а за половину месяца 11 человек обратились в медицинские учреждения из-за присосавшихся клещей. В Петербурге — более 20 пострадавших.
«С одной стороны, у нас была хорошая зима, был достаточно устойчивый снежный покров, поэтому клещам перезимовать ничего не мешало. На большинстве территорий Ленинградской области достаточно быстро сошел снежный покров. И оголодавшие клещи прекрасно проснулись», — сообщила Ольга Историк, глава управления Роспотребнадзора Ленинградской области.
Притом что активность клещей обычно начинается в апреле, случаются «преждевременные» ЧП — например, за последние 10 лет самый ранний укус клеща был 5 марта в Тихвине несколько лет назад. «До этого был завозной случай, когда человек пострадал от присасывания клеща в Сочи, а привез его к нам — мы его сняли и исследовали», — рассказала Ольга Историк.
11 случаев на начало апреля для Ленинградской области — это много. Они зарегистрированы в половине районов области. В первую очередь — в теплых: Тихвин, Луга, Гатчина, Всеволожский район. Но есть надежда, что после весеннего раннего пробуждения у клещей будет спад активности. Потому что если статистика повторит прошлогоднюю, это будет еще один антирекорд (более 8 тысяч пострадавших от укусов клещей), в том числе по заболеваемости клещевым энцефалитом — клещи заразили этой опасной инфекцией в Ленобласти 18 человек.
«В Петербурге в прошлом году было чуть больше 20 тысяч зарегистрированных обращений в клиники по поводу присасывания клещей, — говорит заместитель начальника эпидемиологического отдела Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Оксана Самарина. — Рост по сравнению с 2022 годом на 20 процентов. На сегодня — 20 случаев, что нехарактерно для этого периода, и это только начало».
Более 20% клещей в Петербурге и Ленинградской области заражены боррелиями и клещевым энцефалитом (боррелий больше). По статистике 2,5 миллиона петербуржцев выезжают за город — не только в Ленинградскую, но и Новгородскую, Тверскую, Псковскую области с зараженными клещами. Специалисты напоминают, что еще не поздно привиться от страшного клещевого энцефалита, чреватого инвалидностью и даже смертельным исходом. Это можно сделать в своей поликлинике бесплатно, рассчитав время выезда на природу: от момента последней прививки должно пройти не менее двух недель.