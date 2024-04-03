Клещи в Ленинградской области и в Петербурге проснулись рано. Уже более 30 пострадавших

11 случаев на начало апреля для Ленинградской области — это много. Они зарегистрированы в половине районов области. В первую очередь — в теплых: Тихвин, Луга, Гатчина, Всеволожский район. Но есть надежда, что после весеннего раннего пробуждения у клещей будет спад активности. Потому что если статистика повторит прошлогоднюю, это будет еще один антирекорд (более 8 тысяч пострадавших от укусов клещей), в том числе по заболеваемости клещевым энцефалитом — клещи заразили этой опасной инфекцией в Ленобласти 18 человек.