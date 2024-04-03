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В Омске традиционный весенний полумарафон стартует в новом месте

В Омске уже в мае запланировано открытие летнего сезона серии забегов: 19 мая 2024 года в городе пройдет Весенний полумарафон «ЗаБег.РФ».

Как отметили в пресс-службе Минспорта Омской области, место проведения Весеннего полумарафона неоднократно менялось. На этот раз стартовать и финишировать участники будут на территории Сибирского кадетского корпуса по улице Ленина, 26. Здесь же предварительно за два дня до старта пройдет выдача стартовых пакетов и дополнительная регистрация на забеги при наличии свободных мест.

Напомним, бегунам на выбор предложены дистанции в 1 км, 5 км, 10 км и 21,1 км. Старт запланирован на 12:00.

Добавим, зарегистрироваться на Весенний полумарафон в Омске можно до 12 мая на официальном сайте Сибирского международного марафона.

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