В Омске традиционный весенний полумарафон стартует в новом месте

Как отметили в пресс-службе Минспорта Омской области, место проведения Весеннего полумарафона неоднократно менялось. На этот раз стартовать и финишировать участники будут на территории Сибирского кадетского корпуса по улице Ленина, 26. Здесь же предварительно за два дня до старта пройдет выдача стартовых пакетов и дополнительная регистрация на забеги при наличии свободных мест.