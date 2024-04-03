В Башкирии побит рекорд по записи в первый класс

Уже на второй день приема документов в школы родители и опекуны отправили через федеральный и региональный порталы Госуслуг 11 038 электронных заявлений, что на 2,3 тысячи больше, чем в первых числах апреля 2023 года.
«Увеличение количества заявлений в первый класс, поданных на Госуслугах, говорит о востребованности электронной услуги у родителей, чьи дети собираются пойти в школу. Такой формат обращения в школы безусловно экономит время и дает возможность подать заявление в первые дни приема. Напомню, что в том году на портале Госуслуг открылась возможность предзаполнить заявление для записи ребенка в первый класс с сохранением его в личном кабинете и возможностью редактирования до 1 апреля. А в день старта приемной кампании нажатием одной кнопки заявление направляется в школу», — сообщил заместитель министра цифрового развития государственного управления РБ Динар Шарафутдинов.
Напомним, если заявление было подано на Госуслугах, идти в школу с оригиналами документов не нужно. У родителей могут попросить принести только документы о праве на льготное зачисление или те, которые подтвердить в электронном виде невозможно.
В Башкирии услуга «Запись детей в школу» доступна сразу на двух платформах: на региональном портале государственных услуг и на едином — федеральном.