В Башкирии побит рекорд по записи в первый класс

«Увеличение количества заявлений в первый класс, поданных на Госуслугах, говорит о востребованности электронной услуги у родителей, чьи дети собираются пойти в школу. Такой формат обращения в школы безусловно экономит время и дает возможность подать заявление в первые дни приема. Напомню, что в том году на портале Госуслуг открылась возможность предзаполнить заявление для записи ребенка в первый класс с сохранением его в личном кабинете и возможностью редактирования до 1 апреля. А в день старта приемной кампании нажатием одной кнопки заявление направляется в школу», — сообщил заместитель министра цифрового развития государственного управления РБ Динар Шарафутдинов.