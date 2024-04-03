Ирина Пегова стала народной артисткой России по указу Владимира Путина

Такое почетное звание нижегородка заслужила за большие заслуги в области кинематографического и театрального искусства.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что нижегородская актриса Пегова напугала поклонников разбитой губой.
Владимир Путин присвоил звание народной артистки РФ Ирине Пеговой. Соответствующий указ президента России опубликовали на Официальном портале правовой информации 3 апреля.
Такое почетное звание нижегородка заслужила за большие заслуги в области кинематографического и театрального искусства.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что нижегородская актриса Пегова напугала поклонников разбитой губой.