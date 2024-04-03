В Новосибирске директор рассказал о ситуации с работником с синдромом Дауна

В Новосибирске директор центра креативных индустрий «Синема» Андрей Васильев прокомментировал ситуацию с работником с синдромом Дауна.
Павлу 26 лет. С 2019 года он работает в кинотеатре. Однако в последнее время условия в центре ухудшились. Об этом сообщила мама новосибирца Татьяна Есипова. После того, как ситуация получила широкую огласку, Васильев объяснил ситуацию с ширмой, которой огородили рабочее место молодого человека.
В центре заявили, что хотели создать максимально комфортные условия: чтобы Павел мог отдохнуть и пообедать в комфорте.
«Сотрудник Центра с ОВЗ в настоящее время находится в отпуске. Мама сотрудника Центра креативных индустрий с ОВЗ приглашена 9 апреля на личный приём в министерство культуры Новосибирской области», — также отметили в Минкульте.
После Андрей Васильев заявил, что ширмой может воспользоваться любой сотрудник. Ее перемещают в офисе для своих нужд.