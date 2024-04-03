В Новосибирске директор рассказал о ситуации с работником с синдромом Дауна

Павлу 26 лет. С 2019 года он работает в кинотеатре. Однако в последнее время условия в центре ухудшились. Об этом сообщила мама новосибирца Татьяна Есипова. После того, как ситуация получила широкую огласку, Васильев объяснил ситуацию с ширмой, которой огородили рабочее место молодого человека.