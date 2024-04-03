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Ученые объяснили, почему в Ростове топит подвалы и частный сектор

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 апреля, ФедералПресс. Подтопление подвалов, погребов, сливных ям и частных подворий стало настоящей бедой Дона в конце 2023 года. Как оказалось, опять виноваты люди: слишком много строят.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Резкий подъем уровня грунтовых вод в Ростовской области случился из-за застроенности территории», — считает научный сотрудник ЮНЦ РАН и профессор ЮРГПУ (НПИ) им. Платова Александр Мохов.

Также ученый полагает, что обилие осадков внесло свою лепту, потому что их превышение нормы более чем в два раза не могло пройти незамеченным для территории. В целом в отдельных районах региона теперь фиксируется подъем грунтовых вод до 20 метров, отметил ученый в комментарии «Ведомостям-Юг».

Самое опасное следствие данной ситуации люди уже ощутили — топит их дома. Но если вода будет стоять, погибнут и растения.

Ранее сообщалось, что в Ростове появится приложение для поиска незатопленных бомбоубежищ.