Ученые объяснили, почему в Ростове топит подвалы и частный сектор

Также ученый полагает, что обилие осадков внесло свою лепту, потому что их превышение нормы более чем в два раза не могло пройти незамеченным для территории. В целом в отдельных районах региона теперь фиксируется подъем грунтовых вод до 20 метров, отметил ученый в комментарии «Ведомостям-Юг».