Ученые объяснили, почему в Ростове топит подвалы и частный сектор

«Резкий подъем уровня грунтовых вод в Ростовской области случился из-за застроенности территории», — считает научный сотрудник ЮНЦ РАН и профессор ЮРГПУ (НПИ) им. Платова Александр Мохов.
Также ученый полагает, что обилие осадков внесло свою лепту, потому что их превышение нормы более чем в два раза не могло пройти незамеченным для территории. В целом в отдельных районах региона теперь фиксируется подъем грунтовых вод до 20 метров, отметил ученый в комментарии «Ведомостям-Юг».
Самое опасное следствие данной ситуации люди уже ощутили — топит их дома. Но если вода будет стоять, погибнут и растения.
Ранее сообщалось, что в Ростове появится приложение для поиска незатопленных бомбоубежищ.