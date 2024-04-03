Новокузнецкие врачи помогли человеку не остаться инвалидом после ДТП

«Такие травмы случаются достаточно редко, в прошлом году было всего два пациента. Этот случай уникальный. Необходимо было через небольшой разрез на шее крайне аккуратно обеспечить доступ к поврежденному позвонку. И, не заходя глубоко под рентген-контролем, подвести к основанию позвонка диаметром 4 мм винт и надёжно зафиксировать отломанный отросток с телом позвонка», — рассказал заведующим нейрохирургическим отделением Ростислав Лысенко.