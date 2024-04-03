В Челябинске из Паркового района запустили новый маршрут

Пока маршрут № 127 курсирует по нерегулируемому тарифу. Однако в министерстве дорожного хозяйства и транспорта пообещали в следующем году перевести большую часть маршрутов на регулируемый тариф. В рамках развития маршрутной сети также произведут замену автобусов на более современные модели.