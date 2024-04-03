В Челябинске из Паркового района запустили новый маршрут

«Благодаря этому мамам будет удобно возить своих детей в детский сад Кременкуля, а жителям микрорайона будет легче добраться до амбулатории и МФЦ», — сообщили в пресс-службе Сосновского района.
Пока маршрут № 127 курсирует по нерегулируемому тарифу. Однако в министерстве дорожного хозяйства и транспорта пообещали в следующем году перевести большую часть маршрутов на регулируемый тариф. В рамках развития маршрутной сети также произведут замену автобусов на более современные модели.
Ранее «ФедералПресс» писал о том, что в Челябинске популярный маршрут № 125, который следует до автовокзала в Копейске, с 1 апреля будет переведен на регулируемый тариф и изменит маршрут и график передвижения.