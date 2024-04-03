Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Челябинске из Паркового района запустили новый маршрут

ЧЕЛЯБИНСК, 3 апреля, ФедералПресс. В Челябинске в микрорайоне Парковый начал курсировать новый автобус № 127. Жители получили возможность доехать до Кременкуля напрямую — без пересадок и перехода трассы.

«Благодаря этому мамам будет удобно возить своих детей в детский сад Кременкуля, а жителям микрорайона будет легче добраться до амбулатории и МФЦ», — сообщили в пресс-службе Сосновского района.

Пока маршрут № 127 курсирует по нерегулируемому тарифу. Однако в министерстве дорожного хозяйства и транспорта пообещали в следующем году перевести большую часть маршрутов на регулируемый тариф. В рамках развития маршрутной сети также произведут замену автобусов на более современные модели.

Ранее «ФедералПресс» писал о том, что в Челябинске популярный маршрут № 125, который следует до автовокзала в Копейске, с 1 апреля будет переведен на регулируемый тариф и изменит маршрут и график передвижения.