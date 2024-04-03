В Свердловской области ужесточат наказание за лесные пожары

— Если наше предложение будет поддержано и губернатор примет решение, то 12 апреля особый противопожарный режим будет введен, — уточнил начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Свердловской области Станислав Шевелев. — И далее в муниципальных образованиях, как мы полагаем, также подержат эти действия и введут на своих территориях особый противопожарный режим. Это позволит нам не согласовывать ни с кем проверки, а идти и просто работать.