В Свердловской области ужесточат наказание за лесные пожары

Уже в пятницу, 5 апреля, в Свердловской области начнется противопожарный сезон. Это значит, что будут введены ограничения на разведение открытого огня не только в лесу, но и в 30 метрах от стены леса.
— В прошлом году первый пожар был зафиксирован 2 апреля, поэтому с учетом этого опыта мы практически на неделю раньше принимаем решение о начале пожароопасного сезона, — прокомментировал первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков.
А в конце следующей недели в Свердловской области уже могут объявить особый противопожарный режим, по которому в принципе будет запрещено ходить в лес и даже жарить шашлыки в мангале на своем дачном участке, либо сжигать мусор в бочке.
— Если наше предложение будет поддержано и губернатор примет решение, то 12 апреля особый противопожарный режим будет введен, — уточнил начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС по Свердловской области Станислав Шевелев. — И далее в муниципальных образованиях, как мы полагаем, также подержат эти действия и введут на своих территориях особый противопожарный режим. Это позволит нам не согласовывать ни с кем проверки, а идти и просто работать.
Для тех же, кто нарушит запреты и разведет открытый огонь, предусмотрены штрафы.
— Санкция составляет 10 тысяч рублей, — добавил Станислав Шевелев. — В условиях особого противопожарного режима послаблений в виде рассрочки или оплаты половины суммы штрафа в течение 20 рабочих дней не предусмотрено. Минимальный штраф — 10 тысяч рублей. Если он не будет оплачен в установленные сроки, то будет возбуждено производство и штраф надо будет оплачивать в двойном размере.
Чтобы обезопасить сады, населенные пункты и детские лагеря от лесного пожара, в Свердловской области сделают 3800 километров минерализованных полос шириной 10 метров. Также в регионе ужесточат требования к нарушителям пожарной безопасности.
— Мы вынуждены будем ужесточить нашу требовательность к нарушителям, — сказал Станислав Шевелев. — В 2023 году было составлено и рассмотрено более 4,5 тысяч административных дел. Вынесены постановления и назначены штрафы на общую сумму более 77 миллионов рублей. За разведение открытого огня в условиях особого противопожарного режима, когда эти действия запрещены, сумма штрафов составила более 10 миллионов 600 тысяч рублей. Мы вынуждены действовать довольно жестко, чтобы ситуация оставалась под контролем.