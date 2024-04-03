Ричмонд
+11°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининградской области ожидаются ночные заморозки

В тыловую часть циклона продолжают поступать северные умеренные и арктические воздушные массы.

Сейчас в Ричмонде: +11° 3 м/с 94% 743 мм рт. ст. +13°
Источник: Новый Калининград

Предстоящей ночью в регионе ожидаются заморозки. Об этом предупреждает телеграм-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».

«В тыловую часть циклона продолжают поступать северные умеренные и арктические воздушные массы, усиливая “обвал” температуры — к утру на западе регионе столбики термометров опустились до +2…+3°С и уже вряд ли повысятся в течение дня. К полудню на регион со стороны моря сместится зона осадков которые будут выпадать преимущественно в виде зарядов мокрого снега за счет минусовой температуры на высоте образования осадков<…>, а предстоящей ночью за счет выхолаживания в холодной воздушной массе температура опустится до 0…-3°С по области!» — прогнозируют метеорологи канала.