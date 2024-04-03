«Муж влюбился, подруги обзавидовались»: пенсионерка похудела на 20 килограммов за три месяца

Но начинался путь преображения нелегко. Перед тем, как взять себя в руки и полностью поменять жизнь, женщина часто страдала от высокого давления, одышек и больных суставов. С весом 104 кило крымчанка редко выходила на прогулки, не могла полноценно играть с внуками, а по ночам боялась задохнуться. Тогда на помощь пришла невестка, которая не смогла спокойно смотреть на проблемы матери супруга и сразу предложила помощь. Повезло, что родственница много лет работала спортивным тренером и часто помогала приводить себя в форму другим женщинам. Но свекровь стала ее самым старшим клиентом. Поначалу пенсионерка отнекивалась и плакалась на здоровье, мол, «какие тренировки, если я даже с кровати без боли встать не могу». Но после долгих уговоров решилась попробовать.