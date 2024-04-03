«Муж влюбился, подруги обзавидовались»: пенсионерка похудела на 20 килограммов за три месяца

В 64 года жизнь только начинается! Так решила крымчанка Алла Шевцова, когда похудела на 20 кило. Старые вещи пришлось выкинуть, а гардероб наполнить новыми платьями, юбками и даже яркими аксессуарами. Кто сказал, что это только для юных красавиц?
— Я и в молодости себе такой роскоши позволить не могла, но в пенсионном возрасте уж точно не надеялась. Муж сейчас каждый день смотрит влюбленными глазами, а я расцветаю, — делится с КП-Крым Алла Алексеевна.
БОЯЛАСЬ НЕ ПРОСНУТЬСЯ НОЧЬЮ.
Но начинался путь преображения нелегко. Перед тем, как взять себя в руки и полностью поменять жизнь, женщина часто страдала от высокого давления, одышек и больных суставов. С весом 104 кило крымчанка редко выходила на прогулки, не могла полноценно играть с внуками, а по ночам боялась задохнуться. Тогда на помощь пришла невестка, которая не смогла спокойно смотреть на проблемы матери супруга и сразу предложила помощь. Повезло, что родственница много лет работала спортивным тренером и часто помогала приводить себя в форму другим женщинам. Но свекровь стала ее самым старшим клиентом. Поначалу пенсионерка отнекивалась и плакалась на здоровье, мол, «какие тренировки, если я даже с кровати без боли встать не могу». Но после долгих уговоров решилась попробовать.
СТРОГИЙ ТРЕНЕР.
Фитнес-тренировки появились в жизни Аллы Алексеевны не сразу. Сначала женщине пришлось основательно заняться питанием. Сладкоежке со стажем было сложно отказаться от тортиков, круассанов и домашней выпечки, но невестка настояла. Ей приходилось вести дневник питания и отчитываться перед строгим тренером обо всех приемах пищи. Первые несколько недель давались сложно. Иногда режим нарушался, и в ход шли конфеты, шоколад. Но все было в порядке исключения, поэтому вес стремительно начал падать. Тогда в жизни появились тренировки.
— Заниматься нужно было пять раз в неделю. Я и сейчас столько раз на фитнес хожу, потому что это дает очень хороший результат. На данный момент мой вес при росте 170 см — около 80 килограммов. Наконец-то у меня перестала кружиться голова, пропало ужасное давление, я даже таблетки принимать перестала! Результат не заставил себя долго ждать. От лишнего веса я избавилась примерно за четыре месяца. Сейчас нахожусь на поддержании, но килограммы все равно понемногу уходят.
МУЖ ЗАНОВО ВЛЮБИЛСЯ.
Похудение Аллы стало новым этапом в отношениях с супругом. За 50 лет семейных отношений женщина впервые увидела настолько влюбленные глаза второй половинки.
— Конечно, он любил меня всегда. Но сейчас будто посмотрел на меня совсем иначе. Поэтому когда я ленюсь идти на тренировку, он заставляет меня и подбадривает.
СТОЛКНУЛАСЬ С ЗАВИСТЬЮ.
Правда, из-за изменений в жизни крымчанки были и не самые приятные моменты. Когда женщина похудела, ей начали завидовать подруги. Некоторые даже пытались отговорить ее от занятий спортом — вдруг станет лучше их!
— С ними я уже не общаюсь. Рядом остались лишь те, кто поддерживает и восхищается. Тем более своим внешним видом я очень довольна. Выбросила все балахоны, теперь стараюсь надевать только красивую и яркую одежду.