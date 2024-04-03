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В Екатеринбурге появится спортшкола по баскетболу площадью более 4 тысяч «квадратов»

Власти Екатеринбурга объявили конкурс на строительство спортивной школы по баскетболу имени А. Е. Канделя.

Об этом сообщил глава уральской столицы Алексей Орлов.

Как рассказал мэр в своем Telegram-канале, подрядчик определится к концу апреля, а непосредственно к работам на площадке планируется приступить уже в мае. По его данным, строительство займет около года. Также Орлов показал проект будущей спортшколы.

Объект появится на улице Кировградской, 30а, его площадь превысит 4 тысячи «квадратов».

«Это будет спортивный кластер, где, помимо действующей ледовой арены и спортшколы, названной в честь легенды уральского баскетбола, разместится отделение художественной гимнастики, волейбола, единоборств и аэробики. Получится полноценный физкультурно-оздоровительный комплекс для юных горожан», — отметил Алексей Орлов.

Мэр пообещал, что возьмет на личный контроль все этапы строительства.