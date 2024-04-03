Движение на улице Пискунова в Нижнем Новгорода стало односторонним

Рабочие снимают старое асфальт и демонтируют рельсовое полотно. Затем на бетонное основание будут смонтированы новые рельсы. В межрельсовое пространство уложат литой асфальт, который более устойчив к вибрациям от трамваев, на проезжую часть — асфальтобетон. Движение автомобильного транспорта по улице Пискунова на время производства работ будет односторонним. Парковка на время проведения работ запрещена.