Движение на улице Пискунова в Нижнем Новгорода стало односторонним

Замена трамвайных путей стартовала на улице Пискунова в Нижнем Новгороде, сообщили в ООО «Экологические проекты».
Работы ведутся на участке от улицы Большой Печерской до Черного пруда.
Рабочие снимают старое асфальт и демонтируют рельсовое полотно. Затем на бетонное основание будут смонтированы новые рельсы. В межрельсовое пространство уложат литой асфальт, который более устойчив к вибрациям от трамваев, на проезжую часть — асфальтобетон. Движение автомобильного транспорта по улице Пискунова на время производства работ будет односторонним. Парковка на время проведения работ запрещена.
Напомним, движение трамваев прекращено на участке Черный пруд -Пискунова — Большая Печерская — площадь Сенная — Белинского (до пересечения с улицей Ошарской). Вагоны по маршруту № 2 будут следовать по улице Ошарской с поворотом в микрорайоне Лапшиха.
Для компенсации отсутствия трамваев электробусы маршрута Э-17 в направлении площади Минина и Пожарского проследуют по улице Белинского без поворота на улицу Ковалихинскую через площадь Сенную и улицу Минина.
Кроме того, маршрут А-68 проследует до площади Минина и Пожарского через улицы Белинского и Минина.
Действие проездных билетов на трамвай в апреле будет распространяться на компенсирующие маршруты Э-17 и А-68.
Работы планируется завершить до конца текущего года.
Работы на трамвайных путях ведутся в рамках концессионного соглашения по модернизации электротранспорта. В рамках реализации проекта планируется закупить 170 новых трамваев.