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«Стеклянные» деревья не выдерживают. Новые фотографии последствий ледяного дождя

Ледяной дождь прошёл 3 апреля не только в Выборгском, но и в соседнем Приозерском районе Ленобласти.

Сейчас в Ричмонде: +11° 3 м/с 94% 743 мм рт. ст. +13°

«Стеклянные» деревья — это красиво, но опасно. Местные жители публикуют в соцсетях множество фотографий упавших ветвей и целых деревьев. «Ледниковый период», — шутят они.

Местами оказались перекрыты дороги.

В Выборге из-за непогоды закрыли парк Ленина и «Монрепо».

Из-за осадков могут возникнуть проблемы с дверями.

Град прошёл не только в Петербурге, но и в Выборге.

Из-за наледи с утра задерживаются поезда на северных направлениях. Некоторые электрички отменены.

Такую погоду принес к нам циклон «Патриция». В прогнозе гололёд, снег, сильный ветер. Погода уникальная — смотрите карту, которую главный синоптик Александр Колесов предлагает сохранять на память, потому что «когда такое еще у нас будет».