Двоих кузбассовцев наградили орденом «Родительская слава» от Путина

За большие заслуги в укреплении института семья Указом президента РФ от 3 апреля наградили двоих кузбассовцев. Так, орден «Родительская слава» получила Мария и Николай Канке.
Также мы писали, что распоряжением президента от 1 апреля сибиряки, добившиеся значительных успехов в профессиональной и общественной деятельности, отмечены почётными грамотами и благодарностями. Среди них традиционно были и кузбассовцы — наградили 20 человек.
А в феврале президент России присвоил звание «Матери-героини» жительнице Кузбасса. «АиФ в Кузбассе» пообщался с героиней и рассказал, как она строит семейный быт и воспитывает 10 детей.