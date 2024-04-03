Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Двоих кузбассовцев наградили орденом «Родительская слава» от Путина

Президент подписал Указ о награждении 3 апреля.

За большие заслуги в укреплении института семья Указом президента РФ от 3 апреля наградили двоих кузбассовцев. Так, орден «Родительская слава» получила Мария и Николай Канке.

Также мы писали, что распоряжением президента от 1 апреля сибиряки, добившиеся значительных успехов в профессиональной и общественной деятельности, отмечены почётными грамотами и благодарностями. Среди них традиционно были и кузбассовцы — наградили 20 человек.

А в феврале президент России присвоил звание «Матери-героини» жительнице Кузбасса. «АиФ в Кузбассе» пообщался с героиней и рассказал, как она строит семейный быт и воспитывает 10 детей.