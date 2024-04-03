Почему границу между Казахстаном и Китаем закроют на целый день 4 апреля

АСТАНА, 3 апр — Sputnik. Четвертого апреля граница между Казахстаном и Китаем будет закрыта для автомобилистов, предупредили в комитете госдоходов.
«В связи с празднованием “Цинмин” в КНР 4 апреля 2024 года пропуск лиц, транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляться не будет», — указывается в сообщении.
При этом в ведомстве добавили, что железнодорожные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе продолжат функционировать в штатном режиме.
Представители комитета госдоходов призвали перевозчиков и всех желающих пересечь границу заранее планировать свой маршрут с учетом введенных ограничений.
Цинмиин (с китайского «праздник чистого света»), — традиционный китайский праздник поминовения усопших, который отмечается на 104-й день после зимнего солнцестояния (15-й день после весеннего равноденствия). В каждом году выпадает на один день периода от 4 до 6 апреля. В этот день китайцы выезжают на природу, чтобы насладиться наступлением весны, и посещают могилы предков.