В Казани на два месяца ограничат движение по ул. Право-Булачной

Движение по тротуару и проезжей части ул. Право-Булачной в Казани временно ограничат. На участке пройдут работы по реконструкции тепловода № 2.
На участке от жилого дома № 13 до Жарковского моста перекроют тротуар и одну полосу проезжей части с 10 апреля по 15 июня.
В эти же дни с 10:00 до 16:00 и с 20:00 до 6:00 будут закрыты тротуар и две полосы проезжей части на том же участке.
Напомним, в столице РТ начались подготовительные работы к реконструкции инженерных коммуникаций на улицах Московской и Право-Булачной. Поэтому будут введены частичное или полное перекрытия движения транспорта на некоторых участках проезжей части, также планируется временно прекратить подачу тепла в многоквартирные дома.