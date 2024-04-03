7 лет спустя. На станции метро Петербурга возложили цветы в память о жертвах теракта 3 апреля

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Ровно 7 лет прошло после теракта в метро Петербурга. Взрыв на перегоне «Сенная площадь» — «Технологический институт» 3 апреля 2017 года унес жизни 16 человек, более сотни пострадали. В среду горожане несут цветы, чтобы почтить память погибших.
Корреспондент «Фонтанки» сообщает, что 3 апреля на станции «Технологический институт» красной линии собралось более 60 человек.
Возложить цветы пришли и официальные лица, среди которых председатель ЗакСа Петербурга Александр Бельский, а также вице-губернаторы Кирилл Поляков и Наталья Чечина.
Напомним, что на станцию метро «Технологический институт» также несли цветы после теракта в «Крокус Сити Холле» 22 марта.