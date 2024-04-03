7 лет спустя. На станции метро Петербурга возложили цветы в память о жертвах теракта 3 апреля

Ровно 7 лет прошло после теракта в метро Петербурга. Взрыв на перегоне «Сенная площадь» — «Технологический институт» 3 апреля 2017 года унес жизни 16 человек, более сотни пострадали. В среду горожане несут цветы, чтобы почтить память погибших.