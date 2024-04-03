Здания госучреждений на проспекте Амира Темура в Ташкенте передадут бизнесу

Юнусабадский район столицы стал одной из главных тем сессии кенгаша народных депутатов при участии президента. В частности, Шавкат Мирзиёев отметил, что многие предприниматели этого района пытаются создать рабочие места за счет собственных инвестиций без привлечения кредита. Но возникает другая проблема — поиск места для бизнеса.