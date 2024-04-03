Ричмонд
+11°
сильный дождь
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Здания госучреждений на проспекте Амира Темура в Ташкенте передадут бизнесу

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Старые здания госорганов, расположенные на столичном проспекте Амира Темура, перейдут к предпринимателям, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Юнусабадский район столицы стал одной из главных тем сессии кенгаша народных депутатов при участии президента. В частности, Шавкат Мирзиёев отметил, что многие предприниматели этого района пытаются создать рабочие места за счет собственных инвестиций без привлечения кредита. Но возникает другая проблема — поиск места для бизнеса.

Проспект Амира Темура стал самой привлекательной улицей для предпринимателей, точкой роста для многих бизнес-проектов за последние семь лет. В связи с этим старые трех- и четырехэтажные здания восьми госучреждений, расположенные на шестикилометровом участке проспекта, целесообразно передать бизнес-проектам.

«Но увеличить количество предпринимателей и рабочих мест в этом районе возможно при условии реконструкции и создания новых торговых объектов, точек обслуживания и питания, офисов и гостиниц с подземными стоянками», — отметил Шавкат Мирзиёев.

Подобные проекты, по словам президента, могут быть реализованы на месте филиалов банков и на базе 24,5 гектара земли, занятой государственными организациями.

Напомним, власти планируют перенести все госучреждения из центра столицы на территорию Нового Ташкента.