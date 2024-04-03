Здания госучреждений на проспекте Амира Темура в Ташкенте передадут бизнесу

Юнусабадский район столицы стал одной из главных тем сессии кенгаша народных депутатов при участии президента. В частности, Шавкат Мирзиёев отметил, что многие предприниматели этого района пытаются создать рабочие места за счет собственных инвестиций без привлечения кредита. Но возникает другая проблема — поиск места для бизнеса.
Проспект Амира Темура стал самой привлекательной улицей для предпринимателей, точкой роста для многих бизнес-проектов за последние семь лет. В связи с этим старые трех- и четырехэтажные здания восьми госучреждений, расположенные на шестикилометровом участке проспекта, целесообразно передать бизнес-проектам.
«Но увеличить количество предпринимателей и рабочих мест в этом районе возможно при условии реконструкции и создания новых торговых объектов, точек обслуживания и питания, офисов и гостиниц с подземными стоянками», — отметил Шавкат Мирзиёев.
Подобные проекты, по словам президента, могут быть реализованы на месте филиалов банков и на базе 24,5 гектара земли, занятой государственными организациями.
Напомним, власти планируют перенести все госучреждения из центра столицы на территорию Нового Ташкента.