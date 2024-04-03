Уроженец Ростова-на-Дону Константин Лавроненко стал Народным артистом России

Уроженец Ростова-на-Дону Константин Лавроненко был удостоен звания Народного артиста Российской Федерации. Соответствующий указ от 3 апреля 2024 года подписал президент Владимир Путин.
В документе указано, что сейчас деятель искусства работает в должности заместителя руководителя творческой мастерской «Информационно-культурного центра “Человек и мир”.
Известно, что Константин Лавроненко Родился в Ростове-на-Дону в 1961 году, его детство и юность также прошли в донской столице. Артист театра и кино широко известен, в частности, по работам в фильмах «Землетрясение», «Последний богатырь», «Территория».