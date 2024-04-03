В Перми началась подготовка к Тотальному диктанту

— Мы тем самым знакомим слушателей курсов и с творчеством автора, и с авторской манерой письма, потому что чем больше знаешь об авторской манере, стиле, оборотах и знаках препинания, тем будет полегче на самом диктанте, — сообщил председатель Филологического совета Тотального диктанта, главный редактор портала «Грамота.ру» Владимир Пахомов.