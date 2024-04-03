В Перми началась подготовка к Тотальному диктанту

С 4 апреля в Перми начнутся курсы по подготовке к Тотальному диктанту. Принять участие в бесплатных занятиях «Русский по четвергам» смогут все желающие. Они будут проходить в Пермской краевой библиотеки им. Горького 4, 11 и 18 апреля с 18.30 до 20.30.
Во время курсов участники будут под диктовку писать тексты автора Тотального диктанта — 2024 — писательницы из Екатеринбурга Анны Матвеевой.
— Мы тем самым знакомим слушателей курсов и с творчеством автора, и с авторской манерой письма, потому что чем больше знаешь об авторской манере, стиле, оборотах и знаках препинания, тем будет полегче на самом диктанте, — сообщил председатель Филологического совета Тотального диктанта, главный редактор портала «Грамота.ру» Владимир Пахомов.
Анна Матвеева известна как автор романов «Каждые сто лет», «Перевал Дятлова, или Тайна девяти», «Завидное чувство Веры Стениной», «Есть!», многократный финалист премий «Большая книга» и «Национальный бестселлер». По ее словам, текст, подготовленный ею для Тотального диктанта, будет посвящен дневникам.
Сам Тотальный диктант начнется в Перми 20 апреля в 13:00. Написать его можно будет на площадках пермских вузов и техникумов, библиотек, торгово-развлекательных центров.
В прошлом году участие в Тотальном диктанте приняли 800 пермяков.