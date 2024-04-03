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В Новосибирске прогнозируют стремительное потепление после 3 апреля

Воздух прогреется до +15 градусов.

Сейчас в Ричмонде: +11° 3 м/с 94% 743 мм рт. ст. +13°

Новосибирские синоптики прогнозируют стремительное потепление. Температура начнет повышаться уже в четверг, 4 апреля.

Днем термометры покажут до +10 градусов. В пятницу, 5 апреля, воздух прогреется до +11…+13 градусов. Самым теплым днем недели станет суббота, 6 апреля. В этот день столбики термометров поднимутся до отметки в +15 градусов.

В период с 4 по 6 апреля в городе ожидается переменная облачность. Существенных осадков синоптики не прогнозируют.

Ранее в Западно-Сибирском гидрометцентре дали прогноз погоды на апрель. Новосибирцев ожидают перепады температур от −10 до +20 градусов. Среднемесячная температура составит около +5.