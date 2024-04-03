Власти Геленджика рассказали, какой будет единая пешеходная зона

Предполагаемый проект включает в себя унифицированное оформление набережной, создание открытого амфитеатра и зон отдыха. Также рассматривается создание так называемого «морского органа».



Пешеходная зона протянется от «Курзала» до пляжа «Сады морей», ее общая площадь составит 9,3 тысячи квадратных метров.



Глава Геленджика Алексей Богодистов отметил, что основная цель проекта — создание современного, комфортного и открытого пространства для жителей и гостей курорта с сохранением исторического наследия. Участие в конкурсе представляет реальный шанс привлечь федеральное финансирование для благоустройства территорий.