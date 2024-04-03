Предполагаемый проект включает в себя унифицированное оформление набережной, создание открытого амфитеатра и зон отдыха. Также рассматривается создание так называемого «морского органа».
Пешеходная зона протянется от «Курзала» до пляжа «Сады морей», ее общая площадь составит 9,3 тысячи квадратных метров.
Глава Геленджика Алексей Богодистов отметил, что основная цель проекта — создание современного, комфортного и открытого пространства для жителей и гостей курорта с сохранением исторического наследия. Участие в конкурсе представляет реальный шанс привлечь федеральное финансирование для благоустройства территорий.
Власти Геленджика рассказали, какой будет единая пешеходная зона
В Геленджике планируется создание единой пешеходной зоны на набережной, которая будет участвовать во Всероссийском конкурсе лучших проектов по созданию комфортной городской среды. Проект будет охватывать часть набережной в районе улицы Курзальной.
Предполагаемый проект включает в себя унифицированное оформление набережной, создание открытого амфитеатра и зон отдыха. Также рассматривается создание так называемого «морского органа».