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В ЦПКиО жителей Волгограда ждут яркие апрельские выходные

С приходом тепла в волгоградском Центральном парке культуры и отдыха для посетителей организуют массу интересных мероприятий.

Источник: Волгоградская правда

Так, жителей и гостей города в ЦПКиО ждет фестиваль гриля, спортивные события, конкурсы и многое другое.

В первую субботу апреля в парке пройдет чемпионат и первенство Волгоградской области по кроссу. После пробежки спортсменам и отдыхающим предложат шашлыки с пылу с жару, которые будут готовить в рамках фестиваля гриля.

В воскресенье, 7 апреля, гостей ждет день здоровья и продолжение фестиваля.

12 апреля запланирован «Богатырский турнир», а 14 апреля станет днем здорового образа жизни. Посетители смогут побывать на мастер-классах, заняться йогой и гимнастикой.

20 апреля все желающие смогут принять участие в благотворительном забеге. В нем наравне с людьми примут участие обитали зооцентра.

Много музыки, танцев, вкусной еды под сопровождение автозвука — 21 апреля в парке стартует долгожданный теплый сезон. Этим летом такие активности будут чаще.

Последние выходные дни апреля пройдут в творческой атмосфере. 28 апреля состоится вокальный турнир для маленьких волгоградцев. Ребята поборются за главный приз — чек на 50 тыс. рублей на посещение аттракционов в ЦПКиО.

С 13 по 27 апреля в парке будут функционировать различные тематические локации, сообщили в дирекции.

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