В ЦПКиО жителей Волгограда ждут яркие апрельские выходные

Так, жителей и гостей города в ЦПКиО ждет фестиваль гриля, спортивные события, конкурсы и многое другое.
В первую субботу апреля в парке пройдет чемпионат и первенство Волгоградской области по кроссу. После пробежки спортсменам и отдыхающим предложат шашлыки с пылу с жару, которые будут готовить в рамках фестиваля гриля.
В воскресенье, 7 апреля, гостей ждет день здоровья и продолжение фестиваля.
12 апреля запланирован «Богатырский турнир», а 14 апреля станет днем здорового образа жизни. Посетители смогут побывать на мастер-классах, заняться йогой и гимнастикой.
20 апреля все желающие смогут принять участие в благотворительном забеге. В нем наравне с людьми примут участие обитали зооцентра.
Много музыки, танцев, вкусной еды под сопровождение автозвука — 21 апреля в парке стартует долгожданный теплый сезон. Этим летом такие активности будут чаще.
Последние выходные дни апреля пройдут в творческой атмосфере. 28 апреля состоится вокальный турнир для маленьких волгоградцев. Ребята поборются за главный приз — чек на 50 тыс. рублей на посещение аттракционов в ЦПКиО.
С 13 по 27 апреля в парке будут функционировать различные тематические локации, сообщили в дирекции.