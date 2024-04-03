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Названы самые дефицитные специалисты в Волгограде

Аналитики портала hh.ру поделились результатами исследования рынка труда в регионе. В топе снова оказались токари, дворники и врачи.

Источник: Волгоградская правда

В марте в Волгоградской области дворники, врачи, администраторы магазина, повара, пекари, кондитеры, риелторы и товароведы продолжают занимать верхние строчки рейтинга самых дефицитных специальностей. Заметно вырос спрос на фрезеровщиков и шлифовщиков.

Согласно данным сервиса, кадровый голод наблюдается в сфере торговли. Большим спросом пользуются товароведы, продавцы-консультанты и торговые представители.

В области здравоохранения не хватает врачей разных специальностей, главврачей, заведующих отделениями и медсестер.

Также было замечено, что в прошлом месяце в список дефицитных вошли такие специалисты, как оператор кол-центра, сварщик, уборщица, оператор станков с ЧПУ, швея, автослесарь, оператор производственной сферы. Здесь на одну вакансию от 1,3 до 2,5 резюме. При этом нормой считается 4−8 резюме на вакансию.