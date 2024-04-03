Названы самые дефицитные специалисты в Волгограде

Также было замечено, что в прошлом месяце в список дефицитных вошли такие специалисты, как оператор кол-центра, сварщик, уборщица, оператор станков с ЧПУ, швея, автослесарь, оператор производственной сферы. Здесь на одну вакансию от 1,3 до 2,5 резюме. При этом нормой считается 4−8 резюме на вакансию.