Узбекистанцы получили 177 миллионов сумов кэшбека за внутренний туризм

Справочно: система кэшбека действует с 1 сентября 2022 года. Государство возвращает туристам:
15% стоимости авиабилета туда и обратно, но не более 150 тысяч сумов;
15% стоимости билета туда и обратно на ж/д транспорте или автобусе, но не более 80 тысяч сумов;
15% стоимости ночевки в средстве размещения, но не более 80 тысяч сумов;
50% стоимости каждого билета на посещение театров, музеев, цирков и художественных галерей, но не более 20 тысяч сумов.
Напомним, что для иностранных туристов в течение прошлого года в международных аэропортах Узбекистана начали открываться офисы Tax Free. Они позволяют возвращать часть НДС туристам, купившим местные товары.