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Узбекистанцы получили 177 миллионов сумов кэшбека за внутренний туризм

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В 2023 году жителям Узбекистана вернули в общей сложности более 177 миллионов сумов кэшбека в рамках программы внутреннего туризма, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Справочно: система кэшбека действует с 1 сентября 2022 года. Государство возвращает туристам:

15% стоимости авиабилета туда и обратно, но не более 150 тысяч сумов;

15% стоимости билета туда и обратно на ж/д транспорте или автобусе, но не более 80 тысяч сумов;

15% стоимости ночевки в средстве размещения, но не более 80 тысяч сумов;

50% стоимости каждого билета на посещение театров, музеев, цирков и художественных галерей, но не более 20 тысяч сумов.

Напомним, что для иностранных туристов в течение прошлого года в международных аэропортах Узбекистана начали открываться офисы Tax Free. Они позволяют возвращать часть НДС туристам, купившим местные товары.