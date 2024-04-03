В мэрии рассказали, почему на каштанах пока не будут ловить охридского минера

Годом ранее власти заключали контракт на защиту каштанов с индивидуальным предпринимателем Владиславом Козловым. Как указано в конкурсной документации, за полтора миллиона рублей ему нужно было обследовать 1642 каштана на 59 улицах, а потом установить на них ловчие пояса и феромонные ловушки. Работы необходимо было провести в три этапа до 30 сентября.