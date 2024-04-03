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В мэрии рассказали, почему на каштанах пока не будут ловить охридского минера

Специалисты горадминистрации считают, что популяция вредителя за три года «очень сильно сокращена».

Источник: Новый Калининград

На калининградских каштанах в 2024 году не планируют развешивать феромонные ловушки и ловчие пояса для борьбы с охридским минером (каштановой молью). Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации в комментариях своего официального телеграм-канала.

Начальник отдела озеленения мэрии Калининграда Дмитрий Петренко пояснил «Новому Калининграду», что связано это со снижением численности вредителя.

«Администрация в течение трех лет проводила лечение городских каштанов с помощью четырех методик. Это ловчие пояса, феромонные ловушки, внутристволовые инъекции и уборка листьев после листопада, чтобы убрать с территории города зимующих куколок охридского минера. За три года мы очень сильно уменьшили популяцию вредителя и перешли к следующему этапу — наблюдению и мониторингу», — рассказал Петренко.

В случае возникновения «вспышек» власти обещают на них реагировать.

«Если численность продолжит расти, мы будем возвращаться к лечению, но четвертый этап, сбор опавших листьев под каштанами, мы будем проводить в любом случае», — добавил Петренко.

Годом ранее власти заключали контракт на защиту каштанов с индивидуальным предпринимателем Владиславом Козловым. Как указано в конкурсной документации, за полтора миллиона рублей ему нужно было обследовать 1642 каштана на 59 улицах, а потом установить на них ловчие пояса и феромонные ловушки. Работы необходимо было провести в три этапа до 30 сентября.

В последние годы городские каштаны сталкиваются с нашествием вредителей — это охридская моль-минер, из-за которой их листья преждевременно желтеют и засыхают, а деревья слабеют.

флора и фауна