Водителям вернут переплату за проезд по Восточному выезду в Уфе

Дело в том, что в первые дни работы платёжной системы возникли случаи некорректной работы. Их буквально единицы, заверили в ведомстве:
«Ведется дополнительная проверка работы касс на пункте взимания платы. По ее результатам будет принято решение о возврате денежных средств».
Специалисты дали следующие рекомендации:
"При проезде через пункт взимания платы пользователи дороги могут увидеть на экране табло, расположенное в зоне проезда, класс и сумму тарифа, который назначается системой автоматически. В случае если эти данные назначены некорректно, нужно обратиться за разъяснениями к кассиру до проведения оплаты.
Если на полосе, по которой следует автолюбитель, нет кассира, то необходимо нажать кнопку «Вызов» на аппарате по приему платежей для получения разъяснений.
По всем вопросам, касающимся оплаты проезда по Восточному выезду, можно звонить по телефону горячей линии: *2323".
Напомним, в первый день взимания платы за проезд — 1 апреля, по Восточному выезду проехало более 9 тыс. автомобилей. Из них 2,5 тыс. — в период с 6 до 10 часов утра.
Всего с запуска движения 21 марта по Восточному выезду проехало 240 тыс. машин.
С сегодняшнего дня на объекте работает передвижной пункт весового контроля.
Стоимость проезда для автомобилей и мотоциклов высотой до двух метров — 100 ₽ с 6.00 до 00.29 часов и 20 ₽ с 00.30 до 5.59 часов. Для автомашин высотой более 2 метров — 250 и 50 рублей соответственно.