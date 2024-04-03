Водителям вернут переплату за проезд по Восточному выезду в Уфе

"При проезде через пункт взимания платы пользователи дороги могут увидеть на экране табло, расположенное в зоне проезда, класс и сумму тарифа, который назначается системой автоматически. В случае если эти данные назначены некорректно, нужно обратиться за разъяснениями к кассиру до проведения оплаты.