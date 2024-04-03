Скончался свердловский композитор, писавший музыку для спектаклей

Последнее время он сотрудничал с театром «Вариант» из Первоуральска.
Как сообщается на странице театра, 15 лет Артур Бушманов посвятил «Варианту», он написал музыку для 50 постановок.
Артур Бушманов награжден грамотой Министерства культуры Свердловской области. В составе музыкальной команды «КАВА» стал призером Международного конкурса актерской песни имени Андрея Миронова.
В последние годы обучал подростков игре на гитаре и создавал новые музыкальные сочинения для театральной студии «Три апельсина».
Прощание с Артуром Бушмановым пройдет 6 апреля в Похоронном доме. Начало в 15:30.
«МК-Урал» ранее писал, что в Екатеринбурге 26 февраля скончался известный спортсмен, тренер, организатор городского турнира «Выходи во двор» Максим Жданов.
«Светлая память о нём навсегда останется в сердцах воспитанников, хоккеистов, коллег и друзей», — сообщили в Федерации хоккея Свердловской области.