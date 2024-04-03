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Скончался свердловский композитор, писавший музыку для спектаклей

3 апреля скончался композитор, писавший музыку для спектаклей, Артур Бушманов.

Последнее время он сотрудничал с театром «Вариант» из Первоуральска.

Как сообщается на странице театра, 15 лет Артур Бушманов посвятил «Варианту», он написал музыку для 50 постановок.

Артур Бушманов награжден грамотой Министерства культуры Свердловской области. В составе музыкальной команды «КАВА» стал призером Международного конкурса актерской песни имени Андрея Миронова.

В последние годы обучал подростков игре на гитаре и создавал новые музыкальные сочинения для театральной студии «Три апельсина».

Прощание с Артуром Бушмановым пройдет 6 апреля в Похоронном доме. Начало в 15:30.

«МК-Урал» ранее писал, что в Екатеринбурге 26 февраля скончался известный спортсмен, тренер, организатор городского турнира «Выходи во двор» Максим Жданов.

«Светлая память о нём навсегда останется в сердцах воспитанников, хоккеистов, коллег и друзей», — сообщили в Федерации хоккея Свердловской области.