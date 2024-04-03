Погода в Петербурге покажет все агрегатные состояния — после осадков город замерзнет

Неоднозначную погоду в город на Неве принесла «Патриция». От этого циклона стоит ждать ледяной дождь и снег. Карту со всеми агрегатными состояниями погоды за сегодня опубликовал главный синоптик Александр Колесов, и с ней лучше ознакомиться. ГУ МЧС также предупреждает, что 4 апреля в Петербурге ожидается усиление ветра порывами до 15 м/с.