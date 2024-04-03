Симферополь повторил температурный рекорд 1947 года

Во вторник, 2 апреля, температура воздуха в Симферополе достигла отметки +28,2 градуса. Таким образом, вновь достигнут температурный рекорд 77-летней давности. Об этом сообщила заместитель начальника крымского гидрометцентра Вероника Шенгелай.
— Симферополь вчера повторил температурный рекорд 1947 года, тогда температура воздуха достигала тех же значений — +28,2 градуса, — приводит слова специалиста Крымское информационное агентство.
Напомним, 1 апреля в Симферополе был побит абсолютный температурный рекорд 1941 года. Столбики термометров в крымской столице поднялись до отметки +27,1 градуса.