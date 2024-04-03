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Симферополь повторил температурный рекорд 1947 года

Днем 2 апреля воздух в крымской столице прогрелся до +28,2 градуса.

Сейчас в Ричмонде: +12° 4 м/с 94% 741 мм рт. ст. +13°
Источник: Комсомольская правда

Во вторник, 2 апреля, температура воздуха в Симферополе достигла отметки +28,2 градуса. Таким образом, вновь достигнут температурный рекорд 77-летней давности. Об этом сообщила заместитель начальника крымского гидрометцентра Вероника Шенгелай.

— Симферополь вчера повторил температурный рекорд 1947 года, тогда температура воздуха достигала тех же значений — +28,2 градуса, — приводит слова специалиста Крымское информационное агентство.

Напомним, 1 апреля в Симферополе был побит абсолютный температурный рекорд 1941 года. Столбики термометров в крымской столице поднялись до отметки +27,1 градуса.